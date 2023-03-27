Смотрите Вести в 21.05: 55 лет со дня гибели Героев Советского Союза - Юрия Гагарина и Владимира...

Смотрите "Вести" в 21.05: 55 лет со дня гибели Героев Советского Союза - Юрия Гагарина и Владимира Серёгина.В память о героях.Навсегда остались в небе. 55 лет со дня гибели Героев Советского Союза - Юрия Гагарина и Владимира Серёгина - памятный митинг в Киржачском районе.Кадры и зарплата.Нормы начисления и оценки по стимулирующим выплатам - в разработке. Как коллективный трудовой договор должен разрешить финансовый вопрос медиков скорой помощи? и что с кадрами?Занавес открывается.И двойной праздник. В Международный день театра - премьера во Владимирском академическом театре драмы и вручение в столице специальной премии "Золотая Маска" народному артисту России, Николаю Горохову.