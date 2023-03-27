Смотрите Вести в 21.05: С чем Владимирская область встречает паводок. Большая вода. Большая...

Смотрите "Вести" в 21.05: С чем Владимирская область встречает паводок.Большая вода.Большая вода в вязниковском заречье. Скоро главным транспортным средством здесь станут лодки. Как встречают паводок?Ни много, ни мало.Впереди - новый коллективный договор. Будни владимирской станции скорой. Что с кадрами, и главное - зарплатой?На "земле"."Зеленый свет" инновациям и новым формам поддержки аграриев. Итоги рабочей поездки губернатора Александра Авдеева в Юрьев-Польский район.