Смотрите Вести в 9 утра: Где из-за ледохода на Клязме, начали разбирать понтонный мост.
Спасти...
Смотрите "Вести" в 9 утра: Где из-за ледохода на Клязме, начали разбирать понтонный мост.
Спасти Хвосты.
- Приют для животных в Гусь-Хрустальном затопило. Почему не помогает мэрия, хотя приют считается муниципальным?
Дело Манько.
-Дело о священнике, который насильно поместил жену в психбольницу. Что решил суздальский суд и с кем останутся дети?
Клязьма вскрылась.
-В Заречье теперь только пешком или на лодке. В Вязниках из-за ледохода на Клязме, начали разбирать понтонный мост.