Смотрите Вести в 9 утра: Где из-за половодья на Клязьме начали разбирать понтонный мост? Спасти...

Смотрите "Вести" в 9 утра: Где из-за половодья на Клязьме начали разбирать понтонный мост?Спасти Хвосты.- Приют для животных в Гусь-Хрустальном затопило. Почему не помогает мэрия, хотя приют считается муниципальным?Дело Манько.- Дело о священнике, который насильно поместил жену в психбольницу. Что решил суздальский суд и с кем останутся дети?Клязьма вскрылась.- В Заречье теперь только пешком или на лодке. В Вязниках из-за ледохода на Клязме, начали разбирать понтонный мост.