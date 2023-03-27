Собственники недвижимости готовы делать скидки.

Собственники недвижимости готовы делать скидки.Традиционный для начала весны сезон оживления рынка недвижимости в реальности не привел к повышению стоимости арендных квартир, считают эксперты. Более того, исследования выявили падение цен.Сегодня собственники недвижимости готовы делать скидки для потенциальных клиентов, потому что в марте спрос оказался ниже предложения. По данным , лишь в бюджетном секторе с хорошей транспортной доступностью цены остались неизменными.К слову, эксперты не ожидают изменения ситуации на рынке недвижимости в ближайшее время. Они отмечают, что потенциальные арендаторы не станут проявлять большей активности, при этом и количество лотов, выставленных на аренду, не сократится.В 16 городах-миллионниках, а также в двух столичных областях цены на съемную недвижимость относительно февраля упали на 0,8% для однокомнатных и 0,2% для двухкомнатных квартир. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование портала "ЦИАН.Аналитика".Средняя цена на "однушку" в первом месяце весны слегка превышает 21 тысячу рублей, а на "двушку" не доходит до 31 тысячи рублей. Кстати, больше всего однокомнатные квартиры подешевели в Волгограде. Потеряв 6,2%, стоимость недвижимости установилась на уровне чуть больше 15 тысяч рублей.