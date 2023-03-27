Объем ремонта городских дорог во Владимире сократится почти на четверть. Такой вывод можно сделать после выступления Дмитрия Наумова на расширенном заседании Горсовета. В своем

Объем ремонта городских дорог во Владимире сократится почти на четверть. Такой вывод можно сделать после выступления Дмитрия Наумова на расширенном заседании Горсовета. В своем выступлении перед депутатами среди прочего глава города отчитался о проделанном во Владимире дорожном ремонте. По его словам, в прошлом году было отремонтировано более 240 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Правда в