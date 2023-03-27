В эти выходные возле Кольчугино произошло смертельное ДТП. Авария случилась на 59 километре автодороги Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние дворики. По данным дорожной полиции, 73-летний

В эти выходные возле Кольчугино произошло смертельное ДТП. Авария случилась на 59 километре автодороги Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние дворики. По данным дорожной полиции, 73-летний автомобилист не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате столкновения с грузовиком, водитель и его 72-летняя пассажирка погибли. Олег Лапшин, зам. начальника отдела ГИБДД области Водитель автомобиля ВАЗ, 1949 года рождения,