На суде доктор так и не признал свою вину.

В Коврове отец ребенка подал в суд на врачей городской больницы №2. Из-за ошибки в диагнозе его сын два года не мог ходить.Как рассказали в пресс-службе горсуда, во время процесса мужчина пояснил, что в 2019 году юный пациент получил травму ноги. В травмпункте сделали рентген, поставили диагноз, наложили гипс и направили на лечение в больницу по месту жительства. На снимке детский хирург не обнаружил перелома, снял гипсовую повязку и отправил в школу. Через какое-то время нога опухла и посинела. После повторного обращения к медикам ребёнку вновь наложили гипс. Однако на протяжении следующих двух лет парень не мог самостоятельно передвигаться.На суде доктор так и не признал свою вину. Однако судье оказалось достаточно доказательств, предоставленных истцом. В пользу ковровчан с врача взыскана компенсация морального вреда - 50 тысяч рублей.