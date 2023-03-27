В «Ковровской городской больнице №2» не заметили перелом ноги ребёнка, а теперь заплатят...

В «Ковровской городской больнице №2» не заметили перелом ноги ребёнка, а теперь заплатят компенсацию в 50 тысяч рублей.Пресс-служба Ковровского городского суда сообщила, что было рассмотрено гражданское дело по исковому заявлению местной жительницы.Выяснилось, что в 2019 году несовершеннолетний сын женщины получил травму ноги. При обращении в травмпункт был сделан рентген и поставлен диагноз, а также наложена гипсовая повязка. Ребёнка направили для дальнейшего лечения в поликлинику по месту жительства.При осмотре рентгеновского снимка детский хирург ГКУЗ ВО «Ковровская городская больница № 2» не обнаружил перелом и отправил ребёнка в школу.В связи с тем, что начались осложнения, семья была вынуждена обратиться в ГБУЗ ВО ЦГБ. Там ему вновь наложили гипс, сообщает пресс-служба Ковровского городского суда.В итоге мальчик не мог самостоятельно передвигаться с сентября 2019 до 17 июля 2021 года.Решением суда исковые требования удовлетворены частично.С медицинского учреждения в пользу семьи пострадавшего мальчика взыскана компенсация морального вреда в размере 50 000 рублей.Решение суда не вступило в законную силу.Фото: pxfuel.com