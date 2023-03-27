Специалисты не торопятся делать выводы о возбудителе пищевого отравления, поскольку экспертиза ещё не завершена.

Роспотребнадзор по Владимирской области сообщил о предварительных результатах эпидемиологического расследования группового отравления в пиццерии «То-То» в городе Ковров, 23 марта. На данный момент число пострадавших там выросло с 14 до 16 человек. Среди них – один ребенок.По предварительным результатам лабораторных исследований части проб, взятых в кафе, выявлены бактерии группы кишечной палочки. Микроорганизмы нашли в образцах пищевой продукции и в смывах с оборудования и инвентаря. Это говорит о нарушении санитарных правил при приготовлении, хранении и транспортировке пищевой продукции, а также несоблюдение правил личной гигиены сотрудниками предприятия общепита.При этом в ведомстве заявляют, что делать выводы о возбудителе пищевого отравления пока рано, поскольку экспертиза ещё не завершена.Инцидентом также заинтересовались надзорные органы. Проверки проводят СКР по Владимирской области и Ковровская городская прокуратура.