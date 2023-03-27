В Коврове в пиццерии «То-то» на проспекте Строителей отравились 19 человек, в том числе два ребенка. Как установили в Роспотребнадзоре, заболевшие посещали кафе с 21 по 23 марта и заказывали

В Коврове в пиццерии «То-то» на проспекте Строителей отравились 19 человек, в том числе два ребенка. Как установили в Роспотребнадзоре, заболевшие посещали кафе с 21 по 23 марта и заказывали бизнес-ланч. Региональное управление ведомства проводит эпидемиологическое расследование. В лаборатории изучают пробы пищевой продукции, а также биоматериалы больных и сотрудников пиццерии. Часть результатов исследований уже готова.