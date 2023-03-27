Подтопление в ближайшее время грозит 10 приусадебным участкам Судогды. Об этом рассказали в МЧС области. Также возможен перелив двух участков трассы в Александровском и Петушинском районах.

Подтопление в ближайшее время грозит 10 приусадебным участкам Судогды. Об этом рассказали в МЧС области. Также возможен перелив двух участков трассы в Александровском и Петушинском районах. А конкретно, двух населенных пунктов: Кобяки и Мостищево. В деревнях Песочная Александровского района и Чижово Собинского района расположены два низководных моста. В пресс-службе ведомства также сообщают о вероятном подтоплении