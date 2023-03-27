Подтопление в ближайшее время грозит 10 приусадебным участкам Судогды. Об этом рассказали в МЧС области. Также возможен перелив двух участков трассы в Александровском и Петушинском районах.
<a href="https://33live.ru/novosti/27-03-2023-v-mchs-rasskazali-kakim-rajonam-vladimirskoj-oblasti-grozit-podtoplenie.html" target="_blank">В МЧС рассказали, каким районам Владимирской области грозит подтопление</a> - Подтопление в ближайшее время грозит 10 приусадебным участкам Судогды. Об этом рассказали в МЧС области. Также возможен перелив двух участков трассы в Александровском и Петушинском районах.
[url=https://33live.ru/novosti/27-03-2023-v-mchs-rasskazali-kakim-rajonam-vladimirskoj-oblasti-grozit-podtoplenie.html]В МЧС рассказали, каким районам Владимирской области грозит подтопление[/url] - Подтопление в ближайшее время грозит 10 приусадебным участкам Судогды. Об этом рассказали в МЧС области. Также возможен перелив двух участков трассы в Александровском и Петушинском районах.