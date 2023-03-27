В российской столице зафиксировано происшествие. Уточняется, что студентка умерла после приема специального препарата с целью повышения иммунитета. По данным , ее спутник также попал в ..

В российской столице зафиксировано происшествие. Уточняется, что студентка умерла после приема специального препарата с целью повышения иммунитета.По данным , ее спутник также попал в больницу, но выжил. Следствием в рамках проверки будет установлен сам препарат, а также качество, сроки и условия его использования.