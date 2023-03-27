Мужчинам повезло, никто не провалился.

В Муроме четверо рыбаков бежали на сушу по тронувшемуся льду Оки. В соцсетях появился начавшегося ледохода, который едва не погубил несколько человек.Половодье застало врасплох мужчин, которые в этот момент рыбачили. Инцидент произошёл вблизи вантового моста через реку, который строится для М-12. Мужчинам повезло, никто не провалился.Напомним, что выход на лёд сейчас запрещён, но далеко не все владимирцы ответственно относятся к призывам МЧС не подвергать свою жизнь опасности во время весеннего таяния льда.