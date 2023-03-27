В Петушках жителей многоквартирного дома пролило после капремонта кровли. С началом оттепели пенсионерка Валентина Федоровна в ежедневном режиме меняет на полу газеты и тряпки. Вода

В Петушках жителей многоквартирного дома пролило после капремонта кровли. С началом оттепели пенсионерка Валентина Федоровна в ежедневном режиме меняет на полу газеты и тряпки. Вода стекает прямо по стене. Обои отошли, а под ними видны маленькие ручейки талой воды. Валентина Кнестяпина, местная жительница Сегодня утром я встала и смотрю, что-то блестит на полу. Подошла, лужа