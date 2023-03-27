В РЖД согласились частично сохранить белокаменную отделку фасада железнодорожного вокзала во Владимире. Об этом в ответ на наш официальный запрос сообщили в РЖД. В ответе железнодорожной

В РЖД согласились частично сохранить белокаменную отделку фасада железнодорожного вокзала во Владимире. Об этом в ответ на наш официальный запрос сообщили в РЖД. В ответе железнодорожной компании подчеркивается, что мнение жителей было услышано – белокаменные плиты останутся на самых видных местах. Проектом предусматривается сохранение геометрии фасадов здания вокзала. С учетом мнения жителей города, было принято