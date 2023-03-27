В этом году сдадут в эксплуатацию новую школу на 500 учеников в Вязниках.

В этом году сдадут в эксплуатацию новую школу на 500 учеников в Вязниках. Сейчас на объекте работают около ста человек из ООО «Мегаполис».Новую школу начали строить в октябре прошлого года. Уже закончены фундаментные работы. С каждым днём растут стены с оконными проемами. Начат монтаж перекрытий второго этажа здания.Цена контракта составила 555 миллионов рублей. Помимо строительства основного здания, запланировано оборудование сквера и двух спортивно-игровых площадок на школьном дворе.«Современные школы, оборудованные новейшей техникой, лабораториями это не только мечта учителей и учеников, но и качественное образование. Мы делаем все возможное, чтобы и в малых городах, и небольших посёлках все было на уровне, чтобы подрастающее поколение получало достойное образование», - написал на своей странице в социальной сети депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.