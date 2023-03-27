Прокуроры направили в суд три иска. Все они находятся на рассмотрении.

В Юрьев-Польском троих водителей с психическими расстройствами хотят лишить прав. Об этом сообщили в прокуратуре.Мужчины состоят на учёте в наркологическом диспансере в связи с пагубным потреблением психотропных веществ. По закону такие граждане не могут управлять транспортным средством. Прокуроры направили в суд три иска. Все они находятся на рассмотрении.