Пожар возник в здании в Шмитовском проезде.

Пожар возник в здании в Шмитовском проезде.Пожарные тушат огонь в доме начала XX века постройки. Возгорание произошло на четвертом этаже жилого здания.Открытое горение ликвидировано в 17:31. Площадь пожара составила порядка 170 квадратных метров."Силами пожарно-спасательных подразделений спасены четыре человека", – сообщил со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Москве.В экстренных службах агентству заявили, что спасено девять человек, в том числе двое детей.