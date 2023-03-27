Весна сноуборду не помеха: во Владимире прошли соревнования по слоупстайлу.
В минувшие выходные...
Весна сноуборду не помеха: во Владимире прошли соревнования по слоупстайлу.
В минувшие выходные «Горный Яркопарк» собрал увлеченных сноубордом ребят из разных областей. Спортсмены из Москвы, Челябинска, Шуи, Кольчугино, Радужного и, конечно же, Владимира приехали на Студеную гору побороться за призовой фонд в дисциплине «Слоупстайл».
Напомним, это тип соревнований по таким экстремальным видам спорта, как фристайл, сноуборд, маунтинбординг, состоящий из выполнения серии акробатических прыжков на трамплинах, пирамидах и пр.
Несмотря на дождливую погоду, настроение у участников было отличное, а битва за призы жаркой.
Организаторы спортивного мероприятия выделили 2 категории сноубордистов – профессионалы и любители.
Среди любителей третье место занял Никита Дошлыгин из Шуи, а второе - Даня Рудик из города Радужный. Первый приз в этой жаркой «битве» забрал Максим Воробьев из Коврова.
Среди профессионалов третье место досталось Денису Торопову из Коврова, а второе Асе Шульгиной из Москвы. «Золото» завоевал Влад Топалов из города Радужный.
Без призов не остались и те, кто, исполнили лучшие трюки. Тут был настоящий полет фантазии! Ребята готовились весь сезон и показали настоящий класс во всех дисциплинах.
Как отмечают организаторы, «подобные соревнования - отличный повод собраться любителям зимних видов спорта, провести время, обрести новые знакомства и получить бесценный опыт при соревновании с «райдерами» разного уровня».
Прыжки через специально подготовленные фигуры добавили «весеннего фана». И мартовский дождик нисколько этому не помешал.
Фотографии Юлии Шепелевой