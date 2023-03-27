Весна сноуборду не помеха: во Владимире прошли соревнования по слоупстайлу. В минувшие выходные...

Весна сноуборду не помеха: во Владимире прошли соревнования по слоупстайлу.В минувшие выходные «Горный Яркопарк» собрал увлеченных сноубордом ребят из разных областей. Спортсмены из Москвы, Челябинска, Шуи, Кольчугино, Радужного и, конечно же, Владимира приехали на Студеную гору побороться за призовой фонд в дисциплине «Слоупстайл».Напомним, это тип соревнований по таким экстремальным видам спорта, как фристайл, сноуборд, маунтинбординг, состоящий из выполнения серии акробатических прыжков на трамплинах, пирамидах и пр.Несмотря на дождливую погоду, настроение у участников было отличное, а битва за призы жаркой.Организаторы спортивного мероприятия выделили 2 категории сноубордистов – профессионалы и любители.Среди любителей третье место занял Никита Дошлыгин из Шуи, а второе - Даня Рудик из города Радужный. Первый приз в этой жаркой «битве» забрал Максим Воробьев из Коврова.Среди профессионалов третье место досталось Денису Торопову из Коврова, а второе Асе Шульгиной из Москвы. «Золото» завоевал Влад Топалов из города Радужный.Без призов не остались и те, кто, исполнили лучшие трюки. Тут был настоящий полет фантазии! Ребята готовились весь сезон и показали настоящий класс во всех дисциплинах.Как отмечают организаторы, «подобные соревнования - отличный повод собраться любителям зимних видов спорта, провести время, обрести новые знакомства и получить бесценный опыт при соревновании с «райдерами» разного уровня».Прыжки через специально подготовленные фигуры добавили «весеннего фана». И мартовский дождик нисколько этому не помешал.Фотографии Юлии Шепелевой