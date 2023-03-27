Владимирские приставы назначили настойчивым коллекторам штраф в 50 000 рублей. Об этом сообщает...

Владимирские приставы назначили настойчивым коллекторам штраф в 50 000 рублей.Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Владимирской области. Выяснилось, что к ним обратилась жительница региона с жалобой. Из организации, которая занималась «возвратом» просроченных задолженностей, ей звонили днём и ночью. За 22 дня на личный номер женщины поступило 77 звонков.Отметим, что по закону такие организации имеют право общаться с должником не более одного раза в сутки и не более четырех раз в неделю (через телефон или сообщения).В отношении коллекторов был составлен и направлен для рассмотрения в суд протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ.Судом организация была признана виновной. Ей назначили штраф в размере 50 000 рублей, который, как отмечается, был тут же оплачен.На заметку жителям Владимирской области!Управление Федеральной службы судебных приставов напоминает жителям региона, что подать жалобу на действия коллекторов можно через письменное обращение или в ходе личного приема по адресу: 600017, г. Владимир, ул. Горького, д. 2 «А».Работает и интернет-приемная управления. Контактный телефон: 8 (4922) 40-17-24.Фото: pxfuel.com