Владимирский дизайнер рассказала о «Сказочной неделе моды» и трендах весны-лета 2023. Юные модели...

Владимирский дизайнер рассказала о «Сказочной неделе моды» и трендах весны-лета 2023.Юные модели из Владимира выступали на «Сказочной неделе моды» в столице. Два мартовских дня в Московском драматическом театре имени Николая Гоголя царило самое настоящее волшебство: показ коллекций от ведущих дизайнеров России и концерт именитых гостей на оригинальной сцене. Декораторы потрудились на славу…Более 500 моделей различных возрастов демонстрировали гостям коллекции сезона «весна-лето 2023». И уже в пятый раз «Magic Fashion Week» идейного вдохновителя Надежды Шибиной поразил знатоков своим оригинальным подходом. Белоснежные лошади, сено на сцене и погружение в совершенно другой мир. Возможно ли это? Да. Главная концепция мероприятия – сказка в мире моды.Вот что рассказала нашему корреспонденту популярный дизайнер из Владимира – Наталья Рязанова:- Мы выступали с коллекцией «Juicy flowers». Из Владимира было 18 детей-моделей, показ прошел просто на ура! На мероприятии была презентация коллекции одежды Надежды Шибиной, она и открывала праздник. Потом выступали еще три дизайнера, а мы завершали мероприятие. Наша коллекция была самой насыщенный и яркой! Она сорвала бурные овации. Зал очень горячо принял нас. И это, конечно, приятно.- Совсем недавно никто и не слышал о том, что во Владимире существует детская мода. Мы же каждым нашим выходом доказываем обратное. Это приятно. По отзывам: наших девочек назвали райскими птицами, выплывающими из тумана. Такой эффект создали волшебные декорации на сцене. И вообще убранство сцены и подиума искренне поразило! Такое мы видели впервые. Сено, лошади, безумно красивый свет! Отметим и очень чёткую организацию, что встретишь достаточно редко даже на очень серьёзных площадках. Подарки и сладкие комплименты детям даже были предусмотрены.Совсем скоро по всей стране начнутся выпускные в школах, затем каникулы, а мода – переменчивая «особа». Наталья Рязанова рассказала о том – что же актуально в сезоне весна-лето 2023:3D цветыЦветы вновь обрели объем. Они могут быть разных размеров и оттенков. У дизайнеров актуальны цветы, раскиданные по платью или по юбке. Не стоит бояться и смелых решений, вроде ярких расцветок брошей. Правда, отметим, что «оверсайз» уже отходит. Например, джинсовая куртка в цветочек (на два размера больше вашего), это уже прошлое. Ищем новые формы и модели: более женственные (для девочек, девушек) и подчеркивающие фигуру. Аксессуары с цветами в этом сезоне также приветствуются.КаргоХит «весны-лета 2023» – карго. Свободные брюки в стиле милитари: они удобны и практичны, а на женской фигуре характерный брутальный крой может смотреться весьма эффектно и на удивление женственно. Акцент на талии — даже легкий — превратит главную опасность брюк карго в преимущество: свободный крой в зоне бедер создаст привлекательный и пропорциональный силуэт.БахромаДлина — важный момент, на который стоит обратить внимание. Бахрома тонкими нитями может спадать с плеч, распадаться от груди или бедер. Может начинаться и только в районе коленей. Вариантов много, главное выбрать что-то своё.Оптические иллюзииПиксели и изображения из мультфильмов, а также различные принты на тканях актуальны, как никогда. Самый простой пример зрительной иллюзии, знакомый абсолютно всем — рельсы железной дороги: вдали они словно соединяются, хотя расстояние между ними не меняется. В показах сегодня фигурируют оригинальные изображения: иллюзия костюма Шанель, например, на экокоже.КрошеЛетние накидки или кофточки кроше поверх лёгких платьев – хит сезона 2023. Если сочетание белой футболки и джинсовых шортов кажется вам совсем скучным, запоминайте простой секрет. Создайте образ в стиле бохо с помощью длинного вязанного (лёгкого) кардигана. Можно дополнить образ шляпой и солнцезащитными очками с цепочкой. Сумки и купальники «кроше» также снова в моде.Байкерские курткиИх в этом сезоне следует дополнять женскими аксессуарами и обувью на каблучке. Самое главное, девушкам не стоит этот образ «уводит» в мужской стиль.Переливающиеся ткани и пайетки, яркие цветаОсобенно это актуально для вечерних платьев. Как говорится: «Смелость города берёт!» Кстати, следует обратить внимание на оттенок – фуксия. Если жители Европы боятся его, то в России весной 2023 он будет самым актуальным и модным.Прозрачность с шикомЭтот тренд для самых смелых девушек. Сделать образ притягательным помогут полупрозрачные вещи. Правда, стоит помнить о том, что они должны быть к месту. Прозрачные водолазки и футболки – беспроигрышный вариант сезона 2023.Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»Фото: из личного архива Натальи Рязановой