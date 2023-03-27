Владимирскому актеру Николаю Горохову вручена Национальная театральная премия Золотая...

Владимирскому актеру Николаю Горохову вручена Национальная театральная премия "Золотая маска".Буквально только что мы получили кадры из Бетховенского зала Большого театра в Москве.Там проходит церемония вручения престижнейшей театральной премии "Золотая маска".Сегодня она вручена актеру Владимирского драматического театра, Народному артисту РФ Николаю Горохову - «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства-2023».В благодарственном слове награжденный процитировал слова поэта Евгения Евтушенко, с которым много общался:- Делю людей не на талантливых и бездарных, а на благодарных и неблагодарных. И, в первую очередь, хочу поблагодарить своих учителей в школе-студии МХАТ.Почетный гражданин Владимирской области Николай Горохов сыграл сотни ролей в спектаклях Владимирского драмтеатра. Также он является режиссером, педагогом и художественным руководителем молодежного театра-студии.Фото и видео @brunerada.Подробности в наших дальнейших выпусках "Вестей", на сайте и соцсетях.