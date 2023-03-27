Владимирскому актеру Николаю Горохову вручена театральная премия Золотая маска.
Буквально только...
Владимирскому актеру Николаю Горохову вручена театральная премия "Золотая маска".
Буквально только что мы получили кадры из Бетховенского зала Большого театра в Москве.
Там проходит церемония вручения престижнейшей театральной премии "Золотая маска".
Сегодня она вручена актеру Владимирского драматического театра, Народному артису РФ Николаю Горохову - «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства-2023».
В благодарственном слове награжденный процитировал слова поэта Евгения Евтушенко, с которым много общался:
- Делю людей на талантливых и бездарных, а на благодарных и неблагодарных. И, в первую очередь, хочу поблагодарить своих учителей в школе-студии МХАТ.
Почетный гражданин Владимирской области Николай Горохов сышрал сотни ролей в спектаклях Владимирского драмтеатра. Также он является режиссером, педагогом и художественным руководителем молодежного театра-студии.
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