Во Владимире отклонен и отправлен на доработку проект застройки на границе парка Дружба. Глава...

Во Владимире отклонен и отправлен на доработку проект застройки на границе парка "Дружба".Глава областного центра Дмитрий наумов выпустил официальное постановление, в котором говорится "Отклонить от утверждения проект планировки территории микрорайонов №№ 13, 14, 15, 16 Юго-Западного планировочного района".Направить на доработку данный проект с учетом заключения государственной экологической экспертизы проекта реорганизации памятника природы регионального значения «Лесной парк «Дружба» в государственный природный парк регионального значения «Дружба», также говорится в документе.Напомним, что впервые о намерении сделать это владимирский глава заявил 26 февраля именно в парке "Дружба" на открытии "Лыжни Прокуророва",марафон памяти олимпийского чемпиона, Почетного гражданина города Владимира Алексея Прокуророва.Это случилось вскоре после того, как Дмитрий Наумов вынес на обсуждение жителей Владимира проект планировки нового микрорайона.Фото: пресс-служба администрации Владимирской области.