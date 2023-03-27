Ему было 72 года.

Во Владимире скончался Заслуженный работник физической культуры РФ Юрий Горбашов. Ему было 72 года.Юрий Николаевич 14 лет возглавлял спорткомитет в мэрии Владимира. Он стал инициатором проведения Спартакиады школьников, Дня бегуна, Дня лыжника, легкоатлетических эстафет, оказывал поддержку владимирским спортсменам.Редакция «33Live.Ru» выражает соболезнования семье усопшего. Прощание состоится 28 марта в 9 утра в храме Сретения Владимирской иконы Божией Матери, расположенном на улице Ломоносова.