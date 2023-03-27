С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 183046 владимирцев.

Во Владимирской области 27 марта выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 22 человек. Еще 9 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 11 - в Ковровском, 12 - в Гусь-Хрустальном, 5 - в Вязниковском, 4 - в Петушинском, по 2 - в Кольчугинском, Александровском и Гороховецком районах, а также в ЗАТО Радужный. По одному заболевшему прибавилось в Собинском, Камешковском, Меленковском и Селивановском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 183046 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 50664 заболевших во Владимире, 21711 - в Ковровском районе и 19855 - в Муроме.