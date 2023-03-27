Во Владимирской области будут расти краснодарские шампиньоны. 60 тонн покровного почвогрунта из...

Во Владимирской области будут расти краснодарские шампиньоны.60 тонн покровного почвогрунта из нашего региона вывезли на Кубань под контролем Россельхознадзора.Далеко не каждый торф и мел, входящий в почвенную смесь, подходит для выращивания грибниц. С владимирской землей проблем не возникло. Подготовленная партия подкарантинной продукции прошла лабораторный контроль во ВНИИЗЖ. Грунт полностью безопасен, вредителей в нем не обнаружено. Около 90 процентов грибов в стране до 2014 года были импортными. По данным за прошлый год, доля заграничных составила всего 10 процентов. Значимый объем выращивает именно Краснодарский край. За три года производство шампиньонов там нарастили в 2 раза.