Жизнеобеспечение населения не нарушено.

Во Владимирской области продолжается весеннее половодье. Как сообщили в МЧС, угроза подтопления жилых домов отсутствует. Жизнеобеспечение населения не нарушено.На 27 марта в Судогде затопило 10 дач. Под водой оказались два отрезка региональных дорог и два моста. В ближайшие дни ожидается, что паводок затопит ещё несколько мостов, участков дорог и приусадебных участков.Спасательное ведомство держит ситуацию на контроле. Мониторинг ведётся при помощи 11 гидрологических постов и 16 водомерных линеек.