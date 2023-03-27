Во Владимирской области коммерсант обвиняется в незаконном обороте табачной продукции более чем на...

Во Владимирской области коммерсант обвиняется в незаконном обороте табачной продукции более чем на 3 миллиона рублей.По версии следствия, в период с мая по ноябрь 2022 года 44-летний муромский предприниматель хранил в складском помещении, приобретенную в соседнем регионе, контрафактную табачную продукцию, которая не маркирована федеральными специальными (акцизными) марками ФГУП «Госзнак», сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Предприниматель пояснил, что, знал о том, что купля-продажа продукции без специальной маркировки на территории Российской Федерации запрещена, однако, желая заработать, приобрел немаркированную продукцию на территории соседнего региона с целью ее дальнейшей реализации в городе Муроме. Хранил сигареты мужчина в арендованном боксе и реализовывал в розницу своим знакомым, самостоятельно доставляя их по адресам заказчиков, уточнила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Сотрудники МО МВД России «Муромский» в ноябре 2022 года обнаружили и изъяли из незаконного оборота партию немаркированных табачных изделий различных наименований и стран производителя в количестве около 30 тысяч штук на общую сумму более 3,3 миллиона рублей.Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью, в содеянном раскаялся. Уголовное дело направлено в суд.Фото пресс-служба УМВД по Владимирской области.