Во Владимирской области медики получили дополнительные выплаты после вмешательства...

Во Владимирской области медики получили дополнительные выплаты после вмешательства прокуратуры.Прокуратурой Селивановского района установлена, что в селивановской ЦРБ приказом и.о. главного врача утвержден перечень должностей медицинских работников, имеющих право специальной социальной выплаты, а также её размер. (Постановлением Правительства РФ с 01.01.2023 отдельным категориям медработников установлена специальная социальная выплата в размере до 18,5 тыс рублей, выплачиваемая ежемесячно).Но на 07.03.2023 специальная социальная выплата медицинским работникам не выплачена, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Главному врачу больницы внесено представление, по результатам рассмотрения которого медработники получили деньги.Напомним, что также из-за проблем с документацией медицинские работники Владимира не получили социальные выплаты.Поэтому прокуратурой Владимира организована «горячая линия», на которую работники медицинских учреждений могут сообщить о проблемах включения их в специальный реестр для получения социальных выплат.Звонки принимаются по телефонам: 32-24-02, 32-73-19, с понедельника по четверг с 09:00 до 13:00 и с 13:45 до 18:00, по пятницам с 09:00 до 13:00 и с 13:45 до 16:45.Фото https://www.pxfuel.com/en