Во Владимирской области оштрафованы черные археллоги. Меленковский райсуд установил, что трое...

Во Владимирской области оштрафованы "черные археллоги".Меленковский райсуд установил, что трое жителей Владимирской области в октябре 2020 года возле села Казнево на территории объекта культурного значения «Два могильника муромы» (грунтовый могильник «Казневский», VII-X в.) с помощью металлоискателя осуществляли незаконный поиск археологических предметов.Выкопав ямы, они повредили культурный слой. Нашли украшения и предметы быта, возраст создания которых превышает сто лет. Также в 2020-2021 годах они же с участием четвертого подельника раскопали у деревни Михайлово Муромского района грунтовый могильник «Михайлово I», VII-XI вв.Суд признал троих подсудимых виновными в совершении двух преступлений и назначил каждому из них 300 тысяч рублей штрафа, сообщила пресс-служба сулов владимирской области.Четвертому подсудимому назначен штраф в размере 200 тысяч рублей.Приговор в законную силу не вступил.