Во Владимирской области прекращают работу два территориальных отделения налоговой службы.
Офисы на...
Во Владимирской области прекращают работу два территориальных отделения налоговой службы.
Офисы на улицах Садовой в областном центре и на Комсомольской в Вязниках. Ещё три филиала (в Гусь-Хрустальном, Киржаче, Юрьеве-Польском) закроются 1 июля, а пока будет принимать налогоплательщиков по вторникам и четвергам с 9 утра до 8 вечера. В управлении ФНС заверяют - оптимизация не скажется на качестве услуг. Большинство из них можно получить в электронном виде или через МФЦ.
Список адресов регионального управления ФНС:
- Владимир, 1-й Коллективный проезд, 2а;
- Владимир, Суздальский проспект, 9;
- Суздаль, Красная площадь, 1;
- Ковров, улица Комсомольская, 116а;
- Муром, улица Свердлова, 33;
- Александров, улица Институтская, 3.