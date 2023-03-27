Во Владимирской области прекращают работу два территориальных отделения налоговой службы. Офисы на...

Во Владимирской области прекращают работу два территориальных отделения налоговой службы.Офисы на улицах Садовой в областном центре и на Комсомольской в Вязниках. Ещё три филиала (в Гусь-Хрустальном, Киржаче, Юрьеве-Польском) закроются 1 июля, а пока будет принимать налогоплательщиков по вторникам и четвергам с 9 утра до 8 вечера. В управлении ФНС заверяют - оптимизация не скажется на качестве услуг. Большинство из них можно получить в электронном виде или через МФЦ.Список адресов регионального управления ФНС:- Владимир, 1-й Коллективный проезд, 2а;- Владимир, Суздальский проспект, 9;- Суздаль, Красная площадь, 1;- Ковров, улица Комсомольская, 116а;- Муром, улица Свердлова, 33;- Александров, улица Институтская, 3.