Во Владимирской области приступил к работе новый министр архитектуры и строительства Александр...

Во Владимирской области приступил к работе новый министр архитектуры и строительства Александр Батурин.Сегодня, 27 марта 2023 года, его первый рабочий день.Александр Юрьевич Батурин родился в 1990 году в Коврове, высшее образование получил во Владимирском государственном университете по специальности «Промышленное и гражданское строительство», сообщила пресс-служба Правительства Владимирской области.Трудовую деятельность начал в 2011 году менеджером по качеству ООО «Эльдорадо». С 2012 по 2019 год трудился на различных должностях в МБУ «Служба единого заказчика» в пос. Мелехово Ковровского района, впоследствии став директором этой организации. В 2019-2022 годах был начальником Департамента строительства и архитектуры Ивановской области. С 2022 года исполнял обязанности начальника Департамента строительства и архитектуры Ивановской области.Работу Министерства архитектуры и строительства Владимирской области курирует заместитель Губернатора Сергей Волков.Фото пресс-службы Правительства Владимирской области