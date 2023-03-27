Во Владимирской области пятьдесят пять лет назад погиб Юрий Гагарин.
Двадцать седьмое марта 1968...
Во Владимирской области пятьдесят пять лет назад погиб Юрий Гагарин.
Двадцать седьмое марта 1968 года стало последним днем в жизни первого в мире летчика-космонавта. Гагарин погиб во время тренировочного полета.
Его самолет разбился недалеко от деревни Новоселово Киржачского района. На месте крушения воздвигнут мемориал, у которого сегодня пройдет памятный митинг. Ежегодно там собираются космонавты, военные, школьники и местные жители.
Архивы советской кинохроники хранят множество документальных кадров - самогО легендарного полета к звездам и праздничных парадов в честь события космического масштаба, поездок Гагарина по земному шару, его встреч с лидерами стран, знаменитостями и обычными людьми. И кое-что из семейного альбома. Каким он папой был - сегодня в нашей рубрике "33Live.Ru Век двадцатый".
Смотрим.