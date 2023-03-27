Во Владимирской области пятьдесят пять лет назад погиб Юрий Гагарин. Двадцать седьмое марта 1968...

Во Владимирской области пятьдесят пять лет назад погиб Юрий Гагарин.Двадцать седьмое марта 1968 года стало последним днем в жизни первого в мире летчика-космонавта. Гагарин погиб во время тренировочного полета.Его самолет разбился недалеко от деревни Новоселово Киржачского района. На месте крушения воздвигнут мемориал, у которого сегодня пройдет памятный митинг. Ежегодно там собираются космонавты, военные, школьники и местные жители.Архивы советской кинохроники хранят множество документальных кадров - самогО легендарного полета к звездам и праздничных парадов в честь события космического масштаба, поездок Гагарина по земному шару, его встреч с лидерами стран, знаменитостями и обычными людьми. И кое-что из семейного альбома. Каким он папой был - сегодня в нашей рубрике "33Live.Ru Век двадцатый".Смотрим.