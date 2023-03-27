Во Владимирской области школьница следит за чистотой воды в Клязьме. А сейчас о недетском подходе...

Во Владимирской области школьница следит за чистотой воды в Клязьме.А сейчас о недетском подходе школьницы к экологии Владимирской области. "Кванторианка" Маргарита Маркова из Коврова занимается исследованием состояния реки Клязьмы, которая обеспечивает водой жителей региона, но при этом страдает от загрязнения.- Здравствуйте, меня зовут Маркова Маргарита. Я обучаюсь в православной гимназии города Коврова и участник проектной группы "Кванториум 33". Я хочу представить вами свою работу. Анализ загрязненности реки Клязьмы химическим методом Николаева и химическим тестом набора "Нилп".Исследовательская работа проводилась в прошлом году на территории участка реки протяженностью 36 километров в Ковровском районе. Школьница заручилась поддержкой местной администрации и вместе с руководителем "Кварториума" отправилась в экспедицию на байдарках. Пробы были отобраны в 26 точках. Образцы привезли в специальном холодильнике. Далее начались лабораторные исследования, в том числе методом биоиндикации. Маргарита проанализировала состояние речных обитателей - моллюсков, пиявок и личинок стрекоз и пришла к выводу: - уровень чистоты не идеальный, но удовлетворительный. Химический анализ помог определить количество фосфатов, аммиака и нитритов в воде. К счастью, практически везде показатели так же оказались близки к норме. Но Маргарита на достигнутом останавливаться не собирается. В этом году исследования продолжатся, а количество тестов увеличится.