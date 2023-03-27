Во Владимирской области в сети пиццерии «То-То» отравилось 16 человек. Неутешительные новости от...

Во Владимирской области в сети пиццерии «То-То» отравилось 16 человек.Неутешительные новости от Роспотребнадзора, который совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» накануне (26 марта) зафиксировали ещё 2 новых случая отправления.Напомним, громкий скандал вокруг популярной пиццерии разгорелся в Коврове. Массовое отравление произошло 21-23 марта. Отравившиеся покупали бизнес-ланчи, а чуть позже почувствовали сильнейшее недомогание.В итоге 14 человек, в том числе один ребёнок, были госпитализированы с предварительным диагнозом «кишечная инфекция неустановленной этиологии».И вот, 2 новых зафиксированных случая. На официальном сайте Роспотребнадзора по Владимирской области сообщается, что по предварительным результатам лабораторных исследований в части проб, взятых на предприятии общественного питания, выявлены бактерии группы кишечной палочки:«Нахождение данных микроорганизмов в пробах пищевой продукции, в смывах с оборудования и инвентаря свидетельствует о нарушении санитарно-эпидемиологического режима на предприятии...»Правда, тут же отмечается: «Учитывая, что часть результатов лабораторных исследований находится в работе, делать выводы о возбудителе пищевого отравления преждевременно».Официально сообщается, что ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Владимирской области.Фото: pxfuel.com