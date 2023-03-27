Во Владимирской области в сети пиццерии «То-То» отравилось 19 человек. Неутешительные новости от...

Во Владимирской области в сети пиццерии «То-То» отравилось 19 человек.Неутешительные новости от Роспотребнадзора, который совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» накануне (26 марта) зафиксировали ещё 2 новых случая отправления.Сегодня же (27 марта) выявлено 3 заболевших, эпидемиологически связанных с употреблением продукции, изготовленной на предприятии общественного питания «Пиццерия То–То» (г.Ковров, ул.Строителей, д.27).Напомним, громкий скандал вокруг популярной пиццерии разгорелся в Коврове. Массовое отравление произошло 21-23 марта. Горожане покупали бизнес-ланчи, а чуть позже почувствовали сильнейшее недомогание.В итоге 14 человек, в том числе один ребёнок, были госпитализированы с предварительным диагнозом «кишечная инфекция неустановленной этиологии».Далее было зафиксировано 2 новых случая. На официальном сайте Роспотребнадзора по Владимирской области сообщалось, что по предварительным результатам лабораторных исследований в части проб, взятых на предприятии общественного питания, выявлены бактерии группы кишечной палочки:«Нахождение данных микроорганизмов в пробах пищевой продукции, в смывах с оборудования и инвентаря свидетельствует о нарушении санитарно-эпидемиологического режима на предприятии...»Правда, тут же отмечалось: «Учитывая, что часть результатов лабораторных исследований находится в работе, делать выводы о возбудителе пищевого отравления преждевременно».Сегодня (27 марта) появилась информация о результатах лабораторного контроля больных, находящихся на лечении в стационаре ГБУЗ ВО «Ковровская многопрофильная городская больница №1», а также результаты бактериологических исследований персонала кафе пиццерии «ТО-ТО».Подтверждено выделение культуры Salmonella Enteritidis: от 3 заболевших, а также от трёх работников кафе - двух поваров и одного администратора."В настоящее время Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области проводятся выездные внеплановые мероприятия по контролю по адресу г. Ковров, ул. Строителей, д. 27 с проведением дополнительного комплекса лабораторных исследований" - сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора. Ситуация находится на контроле Управления.Фото: pxfuel.com