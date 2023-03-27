Во Владимирской области во вторник, 28 марта 2023 года, будет пасмурно и очень тепло. С утра и до...

Во Владимирской области во вторник, 28 марта 2023 года, будет пасмурно и очень тепло.С утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Без осадков, предупреждают синоптики.Воздух к 15 часам прогреется до 10 градусов тепла. А к вечеру даже ненадолго выглянет солнце.Ветер ожидается слабый, максимум 3,4 метра в секунду.Атмосферное давление будет расти от 740 до 746 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды28 марта почитается память мучеников Агапия, Пуплия и других. Погоду этого дня предсказывают вода и птицы. В старину заметили: если весенняя вода течёт медленно, то год ожидается тяжёлый. Если же в этот день прилетают чайки, то можно ждать тепла. У наших предков был такой обычай: если в этот день ночью услышишь собачий вой, следует повернуть подушку, дабы сон был хорошим.Фото https://www.pxfuel.com/en