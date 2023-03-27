Во Владимирской области за сутки подтверждено 75 случаев заболевания коронавирусной...

Во Владимирской области за сутки подтверждено 75 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.Региональное Управление Роспотребнадзора сообщает, что за прошедшие сутки (27 марта 2023 года) зафиксировано:22 сл. в городе Владимире;12 сл. в Гусь-Хрустальном районе;11 сл. в Ковровском районе;9 сл. в Муромском районе;5 сл. в Вязниковском районе;4 сл. в Петушинском районе;2 сл. в Кольчугинском районе;2 сл. в Александровском районе;2 сл. в городе Радужный;2 сл. в Гороховецком районе;1 сл. в Собинском районе;1 сл. в Камешковском районе;1 сл. в Меленковском районе;1 сл. в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 183 046 случаев заболевания.