Боец получил награду за охрану специалистов МАГАТЭ, которые приезжали с инспекцией на Запорожскую АЭС.

Военному из Мурома вернули медаль «За отвагу», отобранную в плену у ВСУ. Об этом рассказали в эфире Первого канала.Боец получил награду за охрану специалистов МАГАТЭ, которые приезжали с инспекцией на Запорожскую АЭС. Осенью солдат попал в плен, где медаль и документы у него отобрали. Вернуть её помог один из коллекционеров. Он увидел, что медаль выставлена на продажу на интернет-аукционе, выкупил её и передал законному владельцу.Добавим, что военнослужащий уже вернулся из плена и проходит реабилитацию.