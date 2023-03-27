Лидерами рейтинга в прошлом году стали северные регионы – Якутия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская, Мурманская и Архангельская области.

ВТБ проанализировал транзакционную активность своих клиентов и составил рейтинг регионов, где они реже всего пользуются наличными деньгами. Лидерами рейтинга в прошлом году стали северные регионы – Якутия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская, Мурманская и Архангельская области. Там доля цифровых операций превысила 60% от общего объема, в то время как в среднем по России этот показатель составил 54%.Всего за 2022 год розничные клиенты ВТБ провели 3,2 млрд безналичных операций (на 5% превышает уровень предыдущего года) на общую сумму 3,6 трлн рублей. В среднем по России три четверти безналичных операций приходится на транзакции по картам, остальной объем – платежи и переводы по СБП и прочие операции по картам.Самым «безналичным» регионом в прошлом году стала Якутия: там доля безналичных транзакций в общем объеме операций по картам достигла 64%. На втором месте – Ямало-Ненецкий автономный округ (62%). Также в первую пятерку вошли Магаданская (61%), Мурманская и Архангельская области (по 60%).По-прежнему предпочитают использовать наличные на Кавказе и в центральной России. Рейтинг возглавили Чеченская республика, Ставропольский край и Мордовия: здесь доля операций с наличными составляет 79%, 59% и 57% соответственно. Однако и в этих регионах отмечается тренд на цифровизацию платежей: например, в Чеченской республике безналичные платежи в прошлом году росли рекордными темпами, их объем увеличился на 80%.Чаще всего для оплаты клиенты ВТБ выбирают традиционные карточные транзакции: в целом по банку их доля достигла 74% от общего объема безналичных операций. Лидеры по использованию этой технологии – Карелия, Кировская и Иркутская области, где этот показатель превышает 80%. По абсолютному объему платежей по картам лидируют Московский регион, Ленинградская и Свердловская области.Одним из главных драйверов роста безналичных операций стали новые технологии. Все больше клиентов банка для проведения платежей и переводов используют Систему быстрых платежей. Сумма таких операций в целом по банку год к году увеличилась на 16%. Наибольший объем операций по СБП, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, проводят в Свердловской, Новосибирской и Тюменской областях. P2P-переводы активнее остальных используют клиенты в Краснодарском крае, Новосибирской и Свердловской областях.«Популярность безналичных платежей у россиян продолжает расти – этому способствуют их удобство и скорость. Средний чек таких транзакций в целом снижается – за прошлый год он уменьшился на 6,5%, до 1100 рублей. Это говорит о том, что розничные клиенты все чаще пользуются картами для мелких повседневных покупок. Основным способом расчетов пока остаются банковские карты, но все большую популярность набирают новые способы оплаты и переводов без использования карты, например, с помощью Системы быстрых платежей. В общем объеме переводов ВТБ доля операций через СБП составляет 80% по итогам прошлого года», – комментирует Ростислав Яныкин, руководитель департамента розничного транзакционного бизнеса ВТБ.