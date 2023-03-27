Дочь Анастасии Волочковой оказалась замешана в серьезной драме.
Дочь Анастасии Волочковой оказалась замешана в серьезной драме.
17-летняя Ариадна
появилась на свет в браке балерины и экс-примы Большого театра Анастасии
Волочковой и композитора Игоря Вдовина. Девушка живет вместе с отцом и его
новой семьей. Мужчина женился на телеведущей Елене Николаевой и совсем недавно
у них родился сын Александр.
Дочь Анастасии Волочковой
не скрывает подробностей личной жизни. Так журналистам раскрылась правда об
отношениях несовершеннолетней девушки со взрослым мужиком. Избраннику Ариши
Евгению уже исполнилось 23 года и кажется, что пара готова к серьезным
отношениям. По слухам, Волочкова даже разрешила дочери ночевать с любимым
вместе.
Отпускать дочь в
свободное плавание Игорь Вдовин не готов. По мнению мужчины, пока дочери нет
исполнилось 18 лет, она не будет жить отдельно. Ну а если после дня рождения
она решит жить самостоятельно, то родителям придется принять ее выбор.
К тому же бывший
муж Анастасии Волочковой и его новая возлюбленная мечтают о большой семье. По
словам Елены, они планируют родить еще минимум двоих наследников. Для 36-летней
телеведущей "Утра России" это первые серьезные отношения, в которых
появились дети.
"Мы еще
хотим детей", — говорит мачеха Ариадны.