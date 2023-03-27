Дочь Анастасии Волочковой оказалась замешана в серьезной драме.

Дочь Анастасии Волочковой оказалась замешана в серьезной драме.17-летняя Ариаднапоявилась на свет в браке балерины и экс-примы Большого театра АнастасииВолочковой и композитора Игоря Вдовина. Девушка живет вместе с отцом и егоновой семьей. Мужчина женился на телеведущей Елене Николаевой и совсем недавноу них родился сын Александр.Дочь Анастасии Волочковойне скрывает подробностей личной жизни. Так журналистам раскрылась правда оботношениях несовершеннолетней девушки со взрослым мужиком. Избраннику АришиЕвгению уже исполнилось 23 года и кажется, что пара готова к серьезнымотношениям. По слухам, Волочкова даже разрешила дочери ночевать с любимымвместе.Отпускать дочь всвободное плавание Игорь Вдовин не готов. По мнению мужчины, пока дочери нетисполнилось 18 лет, она не будет жить отдельно. Ну а если после дня рожденияона решит жить самостоятельно, то родителям придется принять ее выбор.К тому же бывшиймуж Анастасии Волочковой и его новая возлюбленная мечтают о большой семье. Пословам Елены, они планируют родить еще минимум двоих наследников. Для 36-летнейтелеведущей "Утра России" это первые серьезные отношения, в которыхпоявились дети."Мы ещехотим детей", — говорит мачеха Ариадны.