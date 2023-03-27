Жители Муромского района получат единую квитанцию за услуги ЖКХ.
Гарантирующий поставщик...
Жители Муромского района получат единую квитанцию за услуги ЖКХ.
Гарантирующий поставщик электроэнергии во Владимирской области расширяет зону единого платёжного документа. Компания «Энергосбыт Волга» подписала соглашение о сотрудничестве с муромским МУП МТС «Окская».
Единую квитанцию за электроэнергию, водоснабжение и водоотведение теперь будут получать 5,5 тысяч абонентов в 29 населённых пунктах Муромского района: посёлке Зимёнки, сёлах Ковардицы, Булатниково, Панфилово, Борисоглеб, Молотицы, Татарово, Польцо, Борисово, Чаадаево, Лазарево, Климово, деревнях Михайлово, Пестенькино, Рамежки, Зарослово, Мордвиново, Мишино, Волнино, Петроково, Талызино, Кривицы, Иваньково, Межищи, Прудищи, Саванчаково, Старые Котлицы, Савково, станции Безлесной.
Новый платёжный документ за услуги ЖКХ с начислениями за март придёт в начале апреля.
Это первый опыт введения единой квитанции в сельских населённых пунктах Муромского района. При этом многие жители города Мурома уже успели оценить её плюсы. Единый платёжный документ получают клиенты двух управляющих компаний - ООО ДУК «Территория» и ЖСК «Восход-5».
- Мы активно внедряем единый платёжный документ во Владимирской области. Проект уже охватил все районы. Сотрудничество гарантирующего поставщика электроэнергии с предприятиями жилищно-коммунального комплекса доказало свою эффективность. Единый платёжный документ позволяет клиентам контролировать состояние счетов за услуги ЖКХ и оплачивать их в одном месте, - подчёркивают в компании «Энергосбыт Волга».
Получить консультацию по вопросам единой квитанции клиенты компании могут в контактном центре по телефону 8 (4922) 77-30-00 с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00. Обращения также принимаются на почту [email protected]
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