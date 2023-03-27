На начало 2023 года на руках у жителей насчитывается уже более 3 миллионов банковских карт.

Жители Владимирской области за год совершили 586,3 млн операций по банковским картам. Об этом сообщает реготделение Банка России.По сравнению с 2021-ым годом цифра выросла на 16%. Общая сумма по всем платёжным операциям достигла 996 млн рублей. В среднем на одну операцию с наличными приходилось 27 транзакций по безналу.Как сообщает регулятор, ежедневно во Владимирской области по банковским картам проходит транзакций почти на 3 млрд рублей. Если же владимирцы все-таки снимают наличку, то в среднем сумма составляет 12,6 тысяч рублей за раз. Банковские переводы по картам выросли на треть и составили 448 млрд рублей. Объём среднего перевода - 4,8 тысячи рублей.На начало 2023 года на руках у жителей насчитывается уже более 3 миллионов банковских карт.