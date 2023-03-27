Знаменитый лыжник из Владимирской области Иван Якимушкин принял участие в забавном...

Знаменитый лыжник из Владимирской области Иван Якимушкин принял участие в забавном baby-забеге.После удачного выступления в скиатлоне на Чемпионате России наш земляк, олимпийский чемпион, лыжник Иван Якимушкин вместе с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым устроили бег с колясками. Иван стал папой всего пару месяцев назад, Александр - чуть больше полугода. Как сообщил Телеграм правительства региона, дети во время забега даже не проснулись.