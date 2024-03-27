Большая вода постепенно приходит в Вязники Там уже закрыли движение по мосту через Клязьму. Лёд...

Большая вода постепенно приходит в ВязникиТам уже закрыли движение по мосту через Клязьму.Лёд на реке активно таёт. Сейчас уровень воды - 134 сантиметра. Сегодня дорожники сняли съезды понтонной переправы, - сообщают в правительстве региона. Пока мост функционирует в пешеходном режиме.После его полного отведения заработает лодочная переправа. Перевозка пассажиров будет осуществляться строго по графику.В населённые пункты Заречья уже завезли продукты, лекарства, создан запас горюче-смазочных материалов.Местные жители заранее получили пенсии и пособия.Отработаны механизмы по оказанию медицинской помощи, организации учебного процесса, работе почты, - отметил глава администрации района - Игорь Зинин.