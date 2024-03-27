Специалисты администрации Владимира встретились с известным скульптором Игорем Черноглазовым и обсудили детали установки памятника Пушкину.

Специалисты администрации Владимира встретились с известным скульптором Игорем Черноглазовым и обсудили детали установки памятника Пушкину. Об этом рассказала мэрии.Предполагается, что скульптуру поэта разместят в парке имени Пушкина – там, где сегодня находится мемориальная табличка. Высота памятника составит около двух с половиной метров. Александра Сергеевича представят в движении, а «в его задумчивом взгляде запечатлен момент рождения новых строк».Отмечается, что присутствовавшие на встрече общественники поддержали идею, эскиз и место установки памятника Пушкину.