Об этом рассказали представители регионального Правительства.

Владимирских врачей обучили респираторной поддержке. Об этом рассказали представители регионального Правительства.Обмен опытом между Министерством здравоохранения и благотворительным фондом «Живи сейчас» проходит в рамках заключённого соглашения. Медиков учили оказывать помощь людям с боковым амиотрофическим склерозом и другими нейромышечными недугами. Такие пациенты во Владимирской области есть.«Медикам рассказали о современных аппаратах для коррекции хронической дыхательной недостаточности и показали их в работе, а кто-то даже испытал на себе, каково это — дышать с помощью маски», – сообщили сотрудники пресс-службы.Участие принимали пульмонологи, онкологи, врачи паллиативной помощи, медсёстры из Владимира, Суздаля, Коврова, Гусь-Хрустального и Мурома.