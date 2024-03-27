До трёх лет принудительных работ грозит жителю Мурома за ложное сообщение о готовящемся взрыве В...

До трёх лет принудительных работ грозит жителю Мурома за ложное сообщение о готовящемся взрывеВ отношении жителя Мурома утверждено обвинительное заключение. Он обвиняется в заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершённое из хулиганских побуждений (ч. 1 ст. 207 УК РФ).Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, в октябре 2023 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил посмотреть баланс на своём телефоне. Когда он зашёл в приложение мобильного оператора, с ним в переписку вступил робот, спросив чем он может помочь. Из хулиганских соображений злоумышленник написал, что у офиса оператора сотовой связи заложена бомба.По прибытию на вызов сотрудники оперативных служб взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружили.Чуть позже, осознав, что он натворил, обвиняемый испугался, разбил свой мобильный телефон и выбросил его.Уголовное дело направлено в Муромский городской суд.Обвиняемому грозит до 3-х лет принудительных работ.Фото: freepik.com